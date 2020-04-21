شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان: الإجراءات المتبعة بمصر في مواجهة كورونا «تشرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فريدة عثمان، السباحة المصرية، إنها عادة إلى منزلها عقب قضاءها 14 يوماً داخل الحجر الصحى عقب عودتها من أمريكا قبل أسبوعان، وتابعت:«أول ما دخلت البيت قلت ليهم عاوزا أكل مصرى..فكلتجبنة رومى لانى ورز وملوخية».

وأضافت «فريدة عثمان» خلال لقاء عبر «سكايب» هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ليس من السهل أن تمكث 14 يوماً في غرفة، ولكن مساعدة القائمين على الحجر لنا جعلت الأيام تمر كما لو كانت طبيعية، وتابعت:»كانوا شيلينا فوق رأسهم.

وأكدت السباحة المصرية، أنها ظلت مواصلة التدريب خلال فترة الحجر الصحى، من أجل حفاظها على لقياتها البدنية، وتابعت:«كنت بمرن ساعة في حديقة أمام غرفتى»، مشددة على أن الإجراءات المتبعة في مصر شئ مشرف. وأشارت فريدة عثمان، إلى أن ستستغل فترة العزل المنزلى، في اكتشاف مواهب جديدة لديها، وتتأقلم معها حتى تمر الأزمة بخير، وتابعت:«أن شاء هعمل على تشريف بلدى في المحافل الدولية».