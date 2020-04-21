شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة المصريين العالقين في لبنان إلى مطار مرسى علم الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت مساء الثلاثاء طائرة المصريين العالقيين في لبنان لمطار مرسي علم الدولي وعلى متنها ٧٣ راكب مصري بينهم عدد من الأطفال وذلك عبر خطوط مصر للطيران وذلك لقضاء الحجر الصحي من فيروس كورونا بأحد الفنادق.

كان في استقبال طائرة المصريين العالقيين في لبنان أجهزة البحر الأحمر ومسؤولو مطار مرسي علم وتم تجهيز أتوبيسات سياحية مخصصة لهم لنقلهم إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم لإقامتهم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور كريم منير، نائب مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر أن المصريين العائدين عبر مطار بيروت سيخضعون للكشف الطبي فور وصولهم المطار، مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، وذلك حفاظًا على سلامتهم قبيل دخولهم الحجر الصحي المخصص لهم بأحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسي علم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

وذكر «منير» أنه تم تجهيز غرف الإقامة للعائدين وتعقيمها، وإعداد برنامج الكشف الطبي المخصص لهم طوال مدة الحجر الصحي، لافتًا إلى أنه يتم فحصهم مرتين يوميًا وتوفير جميع متطلباتهم.