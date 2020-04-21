شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي»: تخصيص الاستقبال للطوارئ بعد ظهور إصابات في الأطقم الطبية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفيات بنها الجامعية في بيان إعلامي عقب الازمه التي تشهدها في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بين الأطقم الطبية والتمريض بفيروس كورونا المستجد اقتصار الاستقبال بالمستشفى على استقبال حالات الحوادث والطوارئ فقط مع التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال الحالات في وقت إغلاق المستشفى، وتخفيض العمل في العيادات الخارجية يوميًا إلى 10 عيادات فقط، وتخفيض عدد المترددين على العيادات الطبية لنسبة لا تتعدى 40 مريض في اليوم، حتى لا تتوقف الخدمات الطبية وإقتصار جميع الخدمات المقدمة بمستشفيات بنها الجامعية على جراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر والعنايات المركزة وحدات الـCCU.

وأكد المستشفى في بيان، الثلاثاء، أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى حيث تم عقد اجتماع طارئ اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد «رئيس جامعة بنها»، والدكتورة راندا مصطفى «نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع»، والدكتور مصطفى القاضي «عميد كلية وطب بنها ورئيس مجلس إدارة المسيتشفيات الجامعية ببنها» حيث تم إعلان عددا من الإجراءات الصارمة التي اتُّخذتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع الإصابات بين الأطقم الطبية بالمستشفى منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية، وجاري توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي «أطباء، تمريض، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري»، مع تعقيم وتطهير الواقيات الطبية طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية لجميع أقسام ووحدات المستشفى بالكلور والماء.

وجرى التواصل مع المعامل المركزية لعمل فحص مسحات PCR لجميع أعضاء الفريق الطبي «أطباء، تمريص، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري»، بالإضافة لعمل فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء من يعاني من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل من التواجد بالعمل.د وتجهيز أماكن إقامة عزل بشكل عاجل وسريع وتوفير عدد 400 تحليل سريع لكورونا لفحص الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى بالكامل.و النظر للمنظومة الأمنية للمستشفى بشكل جدي، واتخاذ إجراءات مشددة وصارمة تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها وتقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية إلى أقصى درجة ممكنة، وبما لا يخل باستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى.

كما تم صرف مكافئة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى «أطباء وتمريض وإداريين وفنيين وعمال والأمن الإداري» ومتابعة القرارات الصادرة بشأن التشديد على عدم وجود زوار مع المرضى وتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، كما أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ٢٤ ساعة ٧ أيام والتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى للعمل على تحديد مسار المرضى في الاستقبال للمريض داخل المستشفيات الجامعية ببنها وإعداد خطة كاملة للعمل خلال الفترة المقبلة.