شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الحجر.. عمدة قرية المعتمدية: «خير كتير حل علينا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد زغلول، عمدة قرية المعتمدية، إن التزام المواطنين بإجراءات الحظر والحجر الصحى ساهمت في تجاوز الأزمة، مضيفًا: «خيرات كثيرة حلت على القرية بعد هذه الأزمة واستفادت القرية منها».
وأوضح «زغلول» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «on»، إن الأهالى استطاعوا تجاوز تلك الأزمة بفضل التزامهم، موجهًا الشكر للصحة والمسئولين على دعمهم الكبير للقرية.
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