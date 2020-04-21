شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: الجامعات المصرية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، زيارة تفقدية لبعض مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية بجامعتي المنوفية وبنها، وذلك تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعات المصرية من خلال المشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.

في بداية جولته قام عبدالغفار بزيارة إلى وحدة تجارب وبحوث الإنتاج الحيواني بمدينة بركة السبع ومزرعة الراهب التابعتين لجامعة المنوفية، حيث تفقد حظائر تربية وتسمين الماشية والتي يتم تربيتها بالنظام الحر وإجراء عمليات التهجين لتحسين السلالات، بالإضافة إلى المحلب الآلي بالوحدة، واستمع الوزير لشرح من رئيس جامعة المنوفية حول محتويات الوحدة والإنجازات التي تحققت منذ تجديدها مؤخرًا، كما تفقد الوزير الأراضي الزراعية بالوحدة والمزروعة من أجود أنواع القمح المصري، وأعرب الدكتور عبدالغفار عن سعادته خلال تفقد مزرعة الراهب التابعة لكلية الزراعة والتي تبلغ مساحتها 55 فدان وتشمل وحدة أبحاث نحل العسل ومنتجاته، ومزرعة المحاصيل الإنتاجية ذات الجودة العالية كالقمح والبطاطس وفول أخضر وبرسيم وبصل، والتي توفر جزء كبير من احتياجات المجتمع المحلى حيث يتم عرضها بمنافذ بيع كلية الزراعة بأسعار مخفضة، كما تفقد المعرض الذي يضم منتجات كلية الزراعة من عسل النحل والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان، وتفقد حظيرة الأغنام والماشية وما تضمه من سلالات مختلفة.

ووجه الوزير –بحسب بيان الثلاثاء- بضرورة التوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به كليات الزراعة في المجال البحثي والتعليمي والإنتاجي.

كما قام الوزير بزيارة إلى مزرعة كلية الزراعة وكلية الطب البيطري بمشتهر التابعتين لجامعة بنها حيث تفقد الوزير مزرعة الزينة وصوبة زهور القطف وكذلك المزرعة السمكية الحيوانية ومزرعة الدواجن والأرانب، ومزرعة المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة ومزرعة الحيوانات الكبيرة والأغنام بكلية الطب البيطري.

استمع الوزير خلال الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي حول محتويات المزارع وأعمال التطوير من أجل تجويد الإنتاج والمساهمة المجتمعية في تحقيق الأمن الغذائي.

ووجه عبدالغفار بضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في تطوير مزارع الإنتاج الزراعي والحيواني والاستفادة من البحوث الزراعية المتطورة وبذوي الخبرة في هذا المجال، مشيرًا إلى تقديم الوزارة والدولة بشكل عام كل الدعم من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وذلك انطلاقًا من دور الجامعة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

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