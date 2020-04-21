شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» يعلن منصة إلكترونية لمراجعات الثانوية العامة «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزيرلا التربية والتعليم، عن أحد المبادرات المقدمة لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.

وأضاف «شوقي» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدعم كل المبادرات التي تساهم في مساندة ابنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس.

وأعلن شوقي رابط المنصة الالكترونية وهي: https://thanaweya.almentor.net/