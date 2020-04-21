شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة عامل بوفيه بكورونا.. عزل أسر عمال مصنع سكر جرجا داخل 300 وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عزل 300 وحدة سكنية بقاطنيها من العاملين بمصنع السكر بمدينة جرجا، بعد تأكد إصابة عامل البوفيه بالمصنع «59 سنة» بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية- في بيان لمركزها الإعلامي- إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية، نفذت إجراءات العزل المنزلي لجميع أسر العاملين بالمصنع داخل الوحدات السكنية التابعة للمصنع، كما قامت الفرق الطبية بالتعاون مع شركة مياه الشرب برش وتطهير المصنع، والمنطقة السكنية للعمال بالكامل، ومنطقة الجزيرة مقر إقامة المصاب، كما قامت بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لأسرته، وعمل حصر بالمخالطين له بمنطقة سكنه، لافتة إلى أن العزل سيستمر لمدة أسبوع فقط، نظرًا لأن آخر تواجد للعامل المصاب فور ظهور الأعراض عليه كان منذ أسبوع، حيث أعطى المصنع أجازة للعمال بعدها لمدة أسبوع.

وأكدت المديرية، أنه تم عمل حصر لجميع العاملين بالمصنع، وتحرير داتا بهم وبأماكنهم، وأرقام تليفوناتهم، وسيتم التواصل معهم جميعا، ومتابعتهم طوال فترة العزل، وسيتم توجيه أي حالة تظهر عليها الأعراض إلى مستشفى الحميات، منوهة بأن مكان الوحدات السكنية مؤهل بجميع الاحتياجات للمقيمين، وكذلك مخبز لإنتاج الخبز، وهو ما سيساعد على عدم الخروج والاختلاط.

وكان المركز الإعلامي لمديرية الصحة بسوهاج قد ذكر- في بيان اليوم- أنه تأكد إيجابية إصابة مريضين بفيروس «كورونا المستجد» من مركزين مختلفين بالمحافظة، الحالة الأولى لمواطن «47 سنة – مدرس بالأزهر» من مدينة طهطا، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة لخطورة حالته إلا أنه توفى اليوم، والحالة الثانية لمواطن «59 سنة» من مركز جرجا، وتم احتجازه بمستشفى العزل بإسنا لمتابعة حالته، لافتًا إلى تشكيل فرصد من الترصد الوقائي بالمديرية لمتابعة وفحص المخالطين للحالتين.