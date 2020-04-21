شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جديد من عميد «آثار القاهرة» عن أزمة الطالبة «حنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، تفاصيل إحالة الطالبة «حنين» إلى التحقيق بسبب واقعة نشر فيديوهات مسيئة على إنستجرام.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «on»،: «نحن كجامعة القاهرة مسئولين عن هؤلاء الطلاب، فجامعة القاهرة لا تقدم العلم فقط، بل تقدم العلم والادب، ومسئولة عن هؤلاء الطلبة، وهذه الإجراءات ضدها وفقًا وطبقًا للقانون».

وأضاف :«الفيديو الأخير للطالبة آثار الغلط للجامعة والجهات الأمنية وتضمن مخالفات واضحة وصريحة.. ومن شروط قيد الطالبة شروط كثيرة، وأهمها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وبالتالى اتخذت الجامعة قراراتها مع الطالبة، ومن حقنا نحاسب أي طالب يخرج عن عرف الجامعة ويخرج عن المباديء، وهناك متخصصين يتولون التحقيقات معها».