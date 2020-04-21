شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مشروع ترعة الزمر يخدم عدة محافظات ويسهل من حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تنفذ مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير للقاهرة الكبرى، موضحا أن هذا المشروع يربط جنوبا من محافظة الجيزة إلى الطريق الدائرى ثم يواصل الاستمرار شمال المحافظة إلى الطريق الدائرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن محافظة الجيزة طويلة وتأخذ مساحة كبيرة من محور النيل وهى متقاطعة مع 3 محافظات، لافتا إلى أن محور ترعة الزمر يمر بالطريق الدائرى من الشمال وكذلك من الجنوب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المشروع بطول 12 كيلو مترا ويصل عرضه في بعض المناطق إلى 65 مترا ويحتوى على 7 أعمال صناعية للكبارى وبعض الكبارى عبارة عن دورين، لافتا إلى أن محور ترعة الزمر هو مشروع ضخم وسيخدم عدة محافظات وليس فقط محافظة الجيزة التي يقطنها 10 مليون نسمة، وسيسهل حركة المرور وسيقلل زمن الرحلات.

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وفى وقت سابق أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم، الذى يُنفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، مُمَثلاً فى جهاز تعمير القاهره الكبري، موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير يستغل فترة حظر التجوال للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، يبدأ مساره من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 5 مليارات جنيه.