شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلات الجسر الجوى لعودة المصريين العالقين بالخارج تصل مرسى علم قادمة من بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلةً استثنائية رقم MS709 قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وعلى متنها 73 عالق من المصريين العالقين هناك فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد الرحلة هى الأولى ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين فى عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

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وتم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من اليوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.