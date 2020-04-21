متحدث الرئاسة ينشر صور وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية للولايات المتحدة الأمريكية واستقبالها من قبل الجانب الأمريكي وبحضور السفارة ومكتب الدفاع المصري بواشنطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يأتى ذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، وكذلك اهتمامك الدولة المصرية بدعم الدول الصديقة فى مواجهة جائحة كورونا. Advertisements

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