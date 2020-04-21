شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرات مساعدات مصرية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها، وصول طائرات مساعدات مصرية تحمل معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة.

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه لا بد من الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها في موقف صعب بسبب فيروس كورونا، وهى في حاجة للمساعدات الطبية.

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وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، رغم كون المساعدات الموجهة لأمريكا بسيطة ولكنها تأتي تقديرا من الشعب المصري لنظيره الأمريكي.

ولفت فرج، إلى أن المساعدات المصرية المرسلة للدول الأجنبية العظمى لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث إنه من الوارد أن تتوصل إحدى هذه الدول لعلاج أو مصل ضد كورونا في أي وقت.

وأضاف مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن القوات المسلحة المصرية تبرعت بـ100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، الذي يقدم خدمات متنوعة لمختلف الفئات لعل من ضمن ما قدمه الصندوق هو تكفل بنفقات العائدين من الخارج في الحجر الصحي.