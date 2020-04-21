الغرق يفرق بين شقيقين في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
يجري رجال الإنقاذ النهري بالجيزة عمليات مسح وتمشيط لترعة بجوار مقابر أوسيم شمال المحافظة؛ لانتشال جثة فتى لقي مصرعه غرقا.
تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إشارة من شرطة النجدة بسقوط دراجة نارية في مياه ترعة بطريق مقابر أوسيم، وإصابة شاب وغرق شقيقه الأصغر.
وأنقذ الأهالي الشقيق الأكبر ونُقل إلى المستشفى، في الوقت الذي تم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة لانتشال جثمان شقيقه الغريق ويدعى "ح.ب" في العقد الثاني من العمر.
شهود عيان أفادوا بأن الشقيقين كانا في طريق عودتهما من محل عملهما بـ"مشتل"، واختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، ما أدى لسقوطهما في مجرى الترعة ليصف أحد الحاضرين لأعمال البحث المشهد "الغطاسين دوروا من مقابر أوسيم حتى المريوطية".
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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