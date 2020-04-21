"التحقيق مع حنين حسام وحريق مستشفى الشرطة بالتجمع".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"كمين التفريعة" وعصابة المشاغبين الأربعة.. تفاصيل إحباط "صفقة الكيف"

رغم ما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمساندة الدولة في ما تتخذه من قرارات وإجراءات لمجابهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فإنها تواصل تصديها وضرباتها المؤثرة لكافة أشكال الخروج عن القانون.

3 سيارات ملاكي تم إعداد مخازن سرية بداخلها لإخفاء كميات من المواد المخدرة بعيدا عن الرصد الأمني وتهريبها من شرق إلى غرب قناة السويس بتلك الكيفية، ومن ثم ترويجها على عملاء التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الكمية، محاولة رصدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

المعاينة في حريق مستشفى الشرطة بالتجمع: "قمامة خارج السور"

كشفت المعاينة الأولية ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط مستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الثلاثاء.

وتبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات "قمامة" بجوار السور الخارجي للمستشفى، وأمكن إخماده في غضون دقائق دون إصابات.

بعد رفع الحجر بساعات.. غلق وتشميع مقهى بمدخل قرية المعتمدية

لم تمر سوى ساعات قليلة على قرار محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد برفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية حتى ضبطت أجهزة الأمن مقهى بمدخل القرية فتحت أبوابها لاستقبال روادها بالمخالفة لقرار لغلق الصادر من مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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النائب العام يأمر بالتحقيق مع حنين حسام في فيديوهاتها على مواقع التواصل

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النياية العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

صفقة المليون قرص.. مأمورية الدقي تكشف عن مخزن سري للأدوية

داهمت مأمورية من مباحث التموين مخزن سري لصيدلية بمنطقة الدقي، يستغله صاحبه لتخظيين كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر وتجميع المستلزمات الطبية وحجبها عن الأسواق.

أكدت تحريات مباحث التموين حيازة مدير مخزن سرى غير مرخص تابع لصيدلية بالدقي كميات من الأدوية المهربة جمركياً غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وكميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

غير صالحة للاستخدام.. ضبط 13 "قرنية بشرية" بميناء القاهرة الجوي

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولة تهريب 13قرنية بشرية غير صالحة للاستخدام إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

بحجة استثمارها.. ضبط 3 أشخاص استولوا على مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط 3 أشخاص في سوهاج لقيامهم بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون