بينها "بار".. شرطة المرافق تغلق محلات خالفت الحظر في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية بنطاق حي الطالبية. أسفرت الجهود خلال الساعات الماضية تنسيقا مع مسؤولي الحي عن غلق وتشميع مغسلة ملابس و"بار" بشارع الهرم ومعرض لبيع الأحذية فضلا عن رفع إشغالات متنوعة بالطريق العام. تم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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