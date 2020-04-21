محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة الأولية ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط مستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الثلاثاء. وتبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات "قمامة" بجوار السور الخارجي للمستشفى، وأمكن إخماده في غضون دقائق دون إصابات. مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة بمحيط مستشفى الشرطة. جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء من قطاع القاهرة الجديدة، والسيطرة على الحرييق ومنع امتداده إلى مبنى المستشفى، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

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كانت هذه تفاصيل خبر المعاينة في حريق مستشفى الشرطة بالتجمع: "قمامة خارج السور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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