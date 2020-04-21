"كمين التفريعة" وعصابة المشاغبين الأربعة.. تفاصيل إحباط "صفقة الكيف" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغم ما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمساندة الدولة في ما تتخذه من قرارات وإجراءات لمجابهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فإنها تواصل تصديها وضرباتها المؤثرة لكافة أشكال الخروج عن القانون.

3 سيارات ملاكي تم إعداد مخازن سرية بداخلها لإخفاء كميات من المواد المخدرة بعيدا عن الرصد الأمني وتهريبها من شرق إلى غرب قناة السويس بتلك الكيفية، ومن ثم ترويجها على عملاء التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الكمية، محاولة رصدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

4 أشخاث لأحدهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظة الإسماعيلية، اعتزموا نقل وتهريب المخدرات إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم.

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عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، نجحت القوات في الإيقاع بعناصر التشكيل حال استقلالهم السيارات الثلاث فى كمين بطريق المزارع السمكية بدائرة قسم شرطة شرق التفريعة.

عُثر بحوزتهم على 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جراما، و4 كجم هيروين و5 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً" ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة، وتقدير قيمتها بنحو 4 ملايين و350 ألف جنيه.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارات في النقل والترويج.