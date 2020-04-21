لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.. ضبط آلاف الكمامات ومطهرات كورونا مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة جمركياً والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية داخل مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بالجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام "المدير المسئول عن مخزن سري غير مرخص تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة" بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركياً غير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر"، وكذا كميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تم استهداف المخزن المُشار إليه وتم ضبط المدير المسئول وعُثر على مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى، نتيجة لسوء التخزين "كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلي" و 100000 قرص أدوية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، و (30000) قرص مخدر ، و(2778) عبوة وقطعة مستلزمات طبية، عبارة عن (1228 عبوة كحول مطهر- 1500 قطعة جوانتى – 50 قطعة كمامة)، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.

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كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بتخزين كمية كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد بيعها بالسوق السوداء، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، عقب معلومات وتحريات مؤكدة وتقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها داخل مخزن "غير مرخص" بمنزله الكائن بدائرة المركز، مستغلاً الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء محققا أرباحاً غير مشروعة.

وعثُر بالمخزن على كمية من الكحول تزن ( طن ونصف تقريباً ) معبأة في 3559 عبوة زجاجية، و 22500 كمامة طبية، و 2000 لاصق "استيكر " مدون عليه " كحول طبى 70 %، و2 بكرة قماش تستخدم في تصنيع "الكمامات" تزن حوالي 30 كيلوجرام.