بالصور.. السيطرة على حريق بمستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود اندلع في مبنى ملاصق لمستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعدما انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق بدون إصابات.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من غرفة النجدة باندلاع حريق محدود في مبنى ملاصق لمستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل مدير الحماية المدنية، وبصحبته رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران دون وجود إصابات.