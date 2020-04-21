"الأزهر للفتوىٰ" يُصدِر دليلَهُ الشَّرعيّ الشَّامل للتَّعامل مع كُورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
انطلاقا من مسئوليَّته الدِّينية والتَّوعوية،
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دليلا شرعيا شاملا، للتعريف بالأحكام الشرعية المتصلة بالمسائل التي طرأت مع فيروس #كورونا المُستجد (كوفيد - 19).
ويتناول دليل «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» الكثير من الإرشادات والأحكام المُتعلِّقة بالوقاية من #فيروس_كورونا المستجد، وبكيفية أداء المسلم عبادته وتعاملاته في ظلّ انتشار هذا الوباء، وكذلك الأمور المُتعلِّقة بالمُصابين به، والمُتوفَين جرَّاءه.
وأتىٰ عرض محتوىٰ هذا الدَّليل تحت عنوانين رئيسين، هما: أولًا: وصايا وإرشادات. ثانيًا: أحكام وفتاوىٰ.
ويمكن تحميل الكتاب من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/…/1-cDQrZnjUvumkNiy33jbgTIeC…/view…
كانت هذه تفاصيل خبر "الأزهر للفتوىٰ" يُصدِر دليلَهُ الشَّرعيّ الشَّامل للتَّعامل مع كُورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.