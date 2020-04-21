محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن البيانات الأولية لبعض الدراسات التي أجرتها عن فيروس كورونا المستجد عالميا.
وقالت المنظمة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء: "تشير البيانات المبكرة لبعض الدراسات التي تدعمها منظمة الصحة العالمية في العالم إلى إصابة نسبة ضئيلة نسبياً من السكان بعدوى كوفيد-19 حتى في المناطق الأكثر تضرراً".
وأضافت: "يعني ذلك أنه لا تزال نسبة كبيرة من العامة عُرضة للإصابة بالفيروس، ومن المحتمل انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى إذا تم تخفيف تدابير التباعد البدني قبل الأوان.. معاً نلزم بيوتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. الصحة العالمية تكشف عن بيانات أولية لدراسات عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.