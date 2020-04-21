الأوقاف: عمل المساجد في رمضان يقتصر على رفع الأذان فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنةـ هو رفع أذان النوازل دون سواه، بالمساجد دون الزوايا والمصليات، يستمر غلق الزوايا غلقا تاما.

وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك، سائلة الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلادنا العالمين .

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن تعليق صلاة الجمع والجماعات مستمر حتى زوال علة التعليق.​