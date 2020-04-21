محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنةـ هو رفع أذان النوازل دون سواه، بالمساجد دون الزوايا والمصليات، يستمر غلق الزوايا غلقا تاما.
وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك، سائلة الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلادنا العالمين .
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن تعليق صلاة الجمع والجماعات مستمر حتى زوال علة التعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: عمل المساجد في رمضان يقتصر على رفع الأذان فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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