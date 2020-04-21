شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هاني الناظر لمواجهة الرياح والأتربة: إغلاق النوافذ بإحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر هاني الناظر،، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، من الأيام القليلة الماضية بسبب تقلب حالة الطقس وتعرض البلاد لرياح محملة بالأتربة.

وقال عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»: «من خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية فان الأيام القادمة باذن الله متوقع ان تشهد تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تبدأ غدا الأربعاء ثم تقل الخميس إلا انها سوف تعود وتنشط يوم الجمعة».

وتابع: «لهذا انصح بامرين: الأول عدم الخروج نهائيا باذن الله يوم الجمعة للجميع سواء السليم أو المريض وخاصة مرضي الحساسية وأيضا كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة مع الحرص على إغلاق النوافذ بشكل محكم».

وأضاف: «اما الأمر الثاني ويخص مرضي الحساسية فعليهم اعتبارا من اليوم مساء تناول قرص زيرتك أو ترياكتين أو تلفاست ١٨٠ أو ليڤوهستام والأطفال معلقة صغيرة وذلك يوميا ولمدة اسبوع».