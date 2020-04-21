شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي بالقاهرة: نشكر مصر على تبرعها السخي في هذا الوقت الحرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه جوناثان كوهين، السفير الأمريكي في القاهرة، كلمة شكر مصورة للشعب المصري والحكومة المصرية بعد تبرع الأخيرة بإمدادت طبية لواشنطن.

وقال كوهين: «بالنيابة عن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، نتقدم بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم بالإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة «COVID-19». وتابع السفير الأمريكي: «في هذا الوقت العصيب، يعد التبرع السخي الذي قدمتموه الآن رمز عظيم لتضامننا معا».

وأضاف: «كما يعبر عن التقدير الكبير من جانبكم لشراكتنا الاستراتيجية». واستطرد: «تعبيرا عن امتنان أمتنا أقول لكم مجددا.. شكرا لكم.. شكرا(بالعربية)». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.