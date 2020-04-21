شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يشارك في اجتماع وزراء السياحة الأفارقة ويبحث تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة والتابع للاتحاد الأفريقي والذي ضم دولة ليسوتو والكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا وجنوب أفريقيا وتوجو ومصر.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع تم بحث بطبيعة الحال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي في القارة الأفريقية، وقد صدر عن الاجتماع إعلان وزاري بتشكيل مجموعة أزمات مصغرة تضم عدد من البلاد الأفريقية لبحث تداعيات الأزمة وسبل الخروج منها على أن تقدم المجموعة تقريرا متكاملا إلى هيئة المكتب خلال الأسبوعين المقبلين.

ويمثل قطاع السياحة في أفريقيا نسبة ٨.٥ ٪؜ «١٩٤ مليار دولار» من إجمالي الدخل القومي للقارة الأفريقية كما يوفر قرابة ٢٥ مليون فرصة عمل ومن هنا حرص الوزراء الأفارقة على سرعة التفاعل الإيجابي لتخفيف التداعيات السلبية للازمة وطرح آليات وأنشطة للحد من الآثار الاقتصادية التي أصابت القطاع السياحي من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السفير ماجد مصلح أن وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات وإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لتلك الأزمة على القطاع السياحي كما أكد على تأييد مصر للاستراتيجية الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأهمية إتمام الدراسات الخاصة بإقامة منظمة للسياحة الأفريقية في ضوء سابق اعتماد القادة الأفارقة لقرار إنشاء هذه المنظمة.

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