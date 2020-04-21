شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقر حزمة قوانين لمواجهة تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للعام المالى 2019 /2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وتم تأجيل التصويت النهائى لجلسة اليوم، فيما قرر رجال القوات المسلحة التبرع بـ100 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر» لدعم جهود الدولة فى مجابهة الأزمة، وفقًا لما نشره المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن القطاع الخاص أدى دوره فى أزمة كورونا وحافظ على العمال، ولابد من التوازن بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد.

ووافق المجلس، مبدئياً، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتضمن مشروع القانون المعروض مادتين، المادة الأولى تعديل للمادة (8) فيما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبى من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وتعديل سعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، وكذا تعديل للمادة (87) بفرض مبالغ ضريبية إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى.

وبشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات «كورونا»، وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يجيز لمجلس الوزراء- بناء على عرض وزير المالية- تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً فى القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقوانين التأمينات الاجتماعية ذات الصلة لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى إلى أصحاب المعاشات.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تدبير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة من المستلزمات الطبية، وتحديد الأسبقيات بالنسبة للجهات التابعة للوزارة.

وشدد «مدبولى»، خلال اجتماع، أمس، على حرص الحكومة على الإسراع بتدبير الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى من المستلزمات الطبية بكل أنواعها.

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فى سياق متصل، أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية بكرداسة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى البالغة 14 يوماً.