شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تستطلع غدًا هلال رمضان.. والجمعة غرة الشهر فلكيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الافتاء المصرية مساء غدا الأربعاء من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن الجمعة المقبل غرة الشهر الكريم.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية هي: أسوان وقنا وسوهاج ومطروح والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية لإعلان البيان الشرعى والرسمى وبداية الشهر الهجرى من عدمه .

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرياً توافق الجمعة 24 أبريل الجارى .

وكشفت الحسابات الفلكية عن أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة بعد غد الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس غدا الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات إلى أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما آخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .

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