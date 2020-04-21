شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 19 سفينة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7015 طن فوسفات و3750 طن مولاس و 10000 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2359 طن كلوريد إيثيلين و7700 طن خردة، و5000 طن قمح و16700 طن ذرة و1311 طن زيت طعام.

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وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1000 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال)، وخضراوات ( بطاطا وخضراوات مجمدة)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وبريطانيا وهولندا وسولفينيا.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178730 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101905 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2728 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 1066 شاحنة منها 317 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 17197 من البضائع العامة.