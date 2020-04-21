شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات مش هاتشوفها فى رمضان للأسف / سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب وتدور الحلقة حول أشياء سنفتقدها هذا العام فى رمضان بسبب كورونا. ومن هذه الأشياء الدورات الرمضانية والزيارات الخارجية والمعلومات كما سنفتقد السحور خارج المنزل . Advertisements يقدم البرنامج فى إطار ساخر لتوضيح بعض الأمور أو انتقاد بعض الأوضاع فى إطاراً طريق.

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