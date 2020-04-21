شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بالقاهرة يشكر الحكومة المصرية على الإمدادات الطبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصرى على الإمدادات الطبية التى قدمتها مصر للولايات المتحدة.
وقال السفير الأمريكى بالقاهرة فى فيديو نشر على حساب السفارة على فيس بوك: " بالنيابة عن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، السفير الأمريكي جوناثان كوهين يتقدم بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم بالإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19."
وكانت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنت عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن التبرع الكريم فى هذا الوقت يمثل رمز لتضامننا معا.
يأتى ذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، وكذلك اهتمامك الدولة المصرية بدعم الدول الصديقة فى مواجهة جائحة كورونا.
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