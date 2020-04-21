شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نتوقع تخطى محصول القمح 9 ملايين طن بعد زيادة المساحة المنزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك زيادة في المساحات المنزرعة بالقمح 200 ألف فدان، حيث تم زراعة 3 ملايين و402 ألف فدان، موضحاً أنه متوقع إنتاج محصول ما يزيد عن 9 ملايين طن قمح.

وأوضح، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك زيادة في محصول القمح عن الأعوام السابقة لأن هناك زيادة في المساحة المنزرعة، موضحاً أن سعر التوريد 700 جنيه للأردب.

ويواصل الفلاحون بغيطان مصر حصاد محصولى القمح والفول البلدى، وسط متابعة من قبل وزارة الزراعة ومديريات الزراعة، لمتابعة جنى سنابل "الذهب الأصفر" وتقليل الفاقد من محصول طبق الفول المدمس "مسمار البطن"، وتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التى تسهل على المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس.

فيما كلفت وزارة الزراعة، مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بالمرور على مناطق حصاد القمح والتنبيه بضرورة اتخاذ كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء حصاد المحاصيل الشتوية من أجل وقاية المزارعين من فيروس كورونا ومنها القمح والفول البلدى، مشددة على أن تطبيق الإجراءات الوقائية خلال أعمال الحصاد هو أحد أهم أدوات الحماية من الفيروس.