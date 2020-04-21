شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسى يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يأتى ذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، وكذلك اهتمامك الدولة المصرية بدعم الدول الصديقة فى مواجهة جائحة كورونا.

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