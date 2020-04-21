شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطانى: بدء تجارب سريرية للقاح كورونا طور فى أكسفورد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى، أن التجارب السريرية للقاح الذى يتم تطويره فى جامعة أكسفورد ستبدأ يوم الخميس. وقال فى المؤتمر الصحفى اليومى للوقوف على آخر تطورات مكافحة كورونا،: "هناك تطوران رئيسيان للقاحات يحدثان هنا فى الوطن في أكسفورد وإمبريال. كلاهما يحققان تقدمًا سريعًا".

وأضاف هانكوك: "أولاً ، سأوفر 22.5 مليون جنيه استرليني لمشروع "إمبريال" لدعم المرحلة الثانية من التجارب السريرية ثانيًا ، سأوفر 20 مليون جنيه إسترليني أخرى لفريق أكسفورد لتمويل تجاربهم الطبية".

وتابع: "لقد سارع الفريق في هذه العملية ونتيجة لذلك يمكنني أن أعلن أن اللقاح من مشروع أكسفورد سيختبر في الناس ابتداء من يوم الخميس، مضيفا إن حكومة المملكة المتحدة خصصت أموالاً أكثر من أي دولة أخرى في البحث العالمي عن لقاح.

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وسجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ828 حالة، لتصل إلى مستوى 17337 بعد أن كنت عند نقطة 16509 في بيانات أمس الاثنين.

ويشير هذا الرقم إلى زيادة حادة جديدة للمعدل اليومي للوفيات بالمرض في البلاد، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية الأحد 596 حالة و449 الاثنين.