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هولندا تقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية بشكل جزئى 11 مايو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المدارس الابتدائية بشكل جزئي في 11 مايو المقبل، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز .

وأمس سجلت تراجعا كبيرا مستمرا في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس ، بعد رصدها 67 وفاة جديدة في أقل ارتفاع يومي منذ عدة أسابيع، حيث أفاد المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 3751.

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وتشهد هولندا انخفاضا لافتا ومستمرا في المعدل اليومي للإصابات، حيث سجلت في إحصائية أمس الأحد 83 وفاة جديدة، في أدنى ارتفاع يومي منذ 26 مارس الماضي.

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 750 حالة جديدة، ليبلغ نقطة 33405 إصابة، ما يشير أيضا إلى تراجع وتيرة انتشار المرض، حيث كان المعدل اليومي السابق 1066 شخصا، كما حذر المعهد الوطني للصحة العامة من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، مبينا أن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.

 

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