إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ800 ألف والوفيات 43 ألفا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع كبيرا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المتسجد، حيث بلغت بحسب "انفوجرام" المعني برصد الإصابات حول العالم، 803.18 ألف إصابة، بينما سجلت حالات الوفاة 43.558 حالة، وتماثل للشفاء 75 ألف حالة.

يذكر أنه في 31 مارس أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقة كوارث كبرى فى ولاية بنسلفانيا، وأمر بتقديم مساعدات للولاية فى المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ فى 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا، وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشى الفيروس.

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وفي هذا الصدد ، كلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ماريان تييرتي كمنسقة فيدرالية لعمليات التعافى للمناطق المتضررة في بنسلفانيا.

يشار إلى أن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو، ناشد العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التوجه إلى ولايته لمساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية التي تجتاحها في ظل أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد.