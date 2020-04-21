شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل العالم على برميل نفط.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «وليمة البترول» التى فشلت أمريكا فى ابتلاعها وحدها فأوقعت العالم فى أزمة جديدة.. مستقبل العالم على برميل نفط.. انهيار النفط الأمريكى يهدد السوق لكنه لن يقتلها.. أوبك تترنح وواشنطن تناور.. مهلة مايو والمضاربة والإغلاق والتخزين أبرز الأسباب.. والأزمة قد تجبر الدول على الاستسلام أمام كورونا.

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