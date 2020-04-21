شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لفريق العزل بمستشفى «كفر الدوار»: احذر أن تأتي الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عفيفى سالم خضر، استشارى أمراض الباطنة والعناية المركز بمستشفى كفر الدوار «الشاملة»، المدير الفني لفريق العزل بالمستشفي، محذرًا المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، «احذر أن تأتي العزل، لأنك ستكون وحيدًا مُقيد الحرية بعيدًا عن الأهل والأصدقاء، الحياة هنا بها صعوبه كبيره حتي لو لم تظهر عليك الأعراض المرضية.»

ويضيف «عفيفى» عبر صفحته على موقع «فيس بوك» موجهًا حديثه لمن هم على صفحته، «احذر العزل سينتابك شعور بالوحدة، وستفكر فى مستقبل غير واضح، وتفكر فى كل ما هو سيئ، وستتهم كل من حولك بالتقصير الشديد في أداء واجبه نحوك.»

ويستكمل «المدير الفنى لفريق العزل»: «لنا رجاء لديكم، أن تسجدوا لله حمداً وشكراً علي النعم التي تمتلكونها الآن وحافظوا عليها؛ نعمة الحركة عندما تريد وأينما تريد، نعمة الحديث المباشر مع من تريد وترغب، نعمة الحياة بدون ألم أو صعوبة وضيق فى التنفس، لذا ابق في منزلك ولا تخرج إلا للضروره القصوي حافظ علي نفسك وأسرتك.»