شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات وتباعد.. أطباء «عزل كفر الدوار» يؤدودن صلاة الجنازة على متوفاة بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى عدد من أعضاء الطاقم الطبي والمعاون في مستشفى كفر الدوار للعزل صلاة الجنازة على سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في ساحة المستشفى، مع حرصهم على التباعد وارتداء الكمامات.

وقال الدكتور محمد الغرباوي، عضو الطاقم الطبى بالمستشفى، إن المتوفاة سيدة من محافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بمحافظة البحيرة، رئيس فريق الأمراض الصدرية بالمستشفى، إن المستشفى شهد تحول 23 حالة من إيجابى إلى سلبى من إجمالي 34 حالة تم إجراء مسحات لها.

وقال «شاهين» إن المستشفى شهد 3 حالات وفاة، منهم 2 من محافظة المنوفية، وحالة من مركز شبراخيت بالبحيرة، فضلًا عن وجود أكثر من 125 مريضًا بالمستشفى، 95% منهم حالتهم مستقرة.

صلاة جنازة بمستشفي عزل كفر الدوار

صلاة جنازة بمستشفي عزل كفر الدوار

صلاة جنازة بمستشفي عزل كفر الدوار