شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 157 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 14 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 157 شخصًا بكورونا اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا ووفاة 14 شخصًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,333

تعافي 821

وفيات 250

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