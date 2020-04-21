شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شيحة: 5% فقط من مصابي كورونا يحتاجون إلى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب وأستاذ الكبد بجامعة المنصورة، إن 85% من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر تمر بسلام وأحيانا هناك من لا يشعرون بإصابتهم .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 15 % من مصابي كورونا يتعرضون لمضاعفات منهم 5% يحتاجون للعناية المركزة وهذا يعطي إحساس بالاطمئنان.

وأشار إلى أن مصر بها بنية تحتية في مجال الأمراض المعدية تضاهي الدول المتقدمة وقد تتفوق عليهم. واستكمل أنه يوجد مستشفى للحميات في كل مركز في مصر وهذا تم في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في حين أن فرنسا بها 2 مستشفى فقط للحميات. وأوضح أن الوصول إلى ذروة فيروس كورونا في مصر يتوقف على عدد التحاليل التي يتم إجراؤها يوميا .