شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنظم 22 رحلة استثنائية لإعادة العالقين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت شركة مصر للطيران، أمس، رحلات إعادة المصريين العالقين فى العديد من الدول العربية والأوروبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووفقًا للشروط التى وضعتها وزارات «الخارجية، والهجرة، والطيران المدنى» بتحديد الفئات التى تنطبق عليها شروط العودة، إضافة إلى الالتزام بجميع التعهدات من سداد أسعار تذاكر الطيران، ونفقات الحجر الصحى بالفنادق على مدار 14 يومًا، ضمن تدابير مواجهة عدوى فيروس «كورونا».

وذكرت وزارة الطيران أن أولى الرحلات الاستثنائية أقلعت أمس إلى العاصمة اللبنانية «بيروت»، ضمن 22 رحلة استثنائية لإعادة العالقين، فيما تنطلق اليوم رحلة أخرى إلى «الرياض» عاصمة المملكة العربية السعودية، وغدًا إلى «فرانكفورت وجزر المالديف والجزائر وبرشلونة»، فضلاً عن رحلات أخرى إلى كل من «موسكو وأمستردام وكازابلانكا والبحرين وبومباى وجوانزو».

وتُسيّر «مصر للطيران»، الجمعة المقبل، رحلات إلى «واشنطن وبانكوك وجوهانسبرج وكوالامبور والجزائر وأثينا وبلجراد»، بينما تقلع رحلة إلى العاصمة الأوكرانية «كييف» فى 28 إبريل الجارى، وأخرى إلى العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» نهاية الشهر ذاته، وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات القادمة من الخارج سيخضع ركابها للحجر الصحى لمدة 14 يومًا بفنادق مرسى علم فى البحر الأحمر، لتفعيل إجراءات الحكومة للحد من انتشار «كورونا المستجد».

وقالت مصادر بالوزارة إن جميع الرحلات ستُقلع من مطار القاهرة الدولى، على أن تعود إلى مطار مرسى علم الدولى، مقر الحجر الصحى الإجبارى الذى حددته وزارة الصحة، للاطمئنان على صحة العائدين.

وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت أن هناك 5 رحلات استثنائية خلال تعليق حركة الطيران، إذ تم التصريح لشركات الطيران التى تنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة، والذى تمت الموافقة عليها، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

وأشارت سلطة الطيران، إلى أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفنى للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى مصر، فضلًا عن رحلات الإسعاف الدولية.

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