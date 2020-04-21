شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نافوري و20 ألف لتر مطهرات.. خطة «مياه المنوفية» لتطهير «قرى العزل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الشركة تواصل دورها المجتمعي تجاه أبناء المحافظة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا من خلال أعمال التطهير والتعقيم بكافة الشوارع الكائنة داخل القرى المعزولة صحيًا في المحافظة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
أضاف «صالح» أنه تمت الإستعانة بعدد (٧) نافوري خاص بالشركة و20 ألف لتر من المواد المطهرة المتمثلة في هيبوكلورايد الصوديوم لتطهير قريتي هيت وكفر بلمشط بمركز منوف نظرا لظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل القريتين وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الشؤون الصحية وباستخدام المعدات الميكانيكية.
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