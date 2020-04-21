شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: الممثلون في «جهاد» أثناء تصوير مسلسلات رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الفنانة صابرين على اعتراض البعض على نزول الفنانين لاستكمال تصوير أعمالهم الفنية الجديدة رغم حثهم للجمهور على الجلوس بالمنزل لتجنب الإصابة بوباء كورونا، قائلة إنهم كانوا يقصدون مدة الأسبوعين الخاصة بالحجر الصحي، وهو ما التزم به الفنانون بالفعل.

وقالت «صابرين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدعبدالغني خلال برنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا»، إنه «هناك مسؤولية الجبارة اللي بتبقى على الواحد وأنك تبقي حاسة إنك لو منزلتيش ناس كتير جدًا هتقعد في بيوتها»، مؤكدة أن الأمر ليس مادي لكنه معنوي حيث قد يتسبب غياب ممثل واحد في وقف سير العمل بأكمله.

وتابعت أن ذهابها للعمل يعتبر نوعًا من التضحية، إذ أنه يعرضها للخطر، بالإضافة إلى إمكانية تعريض أحد أفراد أسرتها للخطر أيضًا. ووجهت صابرين رسالة لمنظومة العمل الإعلامي الذي سيعرض خلال شهر رمضان لهذا العام قائلة: «تحياتي وتقديري وانحنائي، أشكركم من كل قلبي لأن إحنا حاولنا بقدر الإمكان نجتهد، إحنا في جهاد برده يا جماعة بنقعد في التصوير مش عارفين هنروح إزاي، والحظر هييجي علينا إزاي».

وعن دورها في مسلسل «ليالينا» الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، أوضحت صابرين أنها تجسد شخصية زوجة الشهيد التي تقوم بتربية أبنائها.