شكرا لقرائتكم خبر عن سفير النمسا بالقاهرة: كل الشكر لمصر لدعمها عودة السائحين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير جورج شتيلفريد، سفير النمسا لدى القاهرة، في خطاب رسمي إلى وزارة السياحة والآثار، عن تقديره وتقدير بلاده للدعم والجهود التي بذلتها مصر متمثلة في وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني والجهات المعنية لمساعدة المواطنين النمساويين العالقين الذين جاءوا إلى مصر بهدف السياحة لمغادرة مصر بطريقة منظمة وعودتهم إلى بلدهم.

وأوضح السفير النمساوي، بحسب بيان، الثلاثاء، أن بلاده قامت خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة آلاف العالقين من المواطنين النمساويين وحاملي جنسيات الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم بواسطة العشرات من رحلات الطيران، لافتًا إلى أن نسبة الذين تمت إعادتهم من مصر ٢٠% من إجمالي السائحين النمساويين ما يجعل مصر في المقدمة ويدل على مركزها المتقدم كوجهة سياحية مفضلة للنمساويين، بل وأيضًا على كفاءة وتعاون شركاؤهم المصريين.

وذكر السفير أن النمسا لم تتمكن في أي مكان من العالم من إعادة هذا العدد الكبير من السائحين النمساويين العالقين في هذه الفترة القصيرة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن ممكنا بدون المساعدة السريعة لقطاعي السياحة والطيران المدني.

وتقدم السفير في خطابه بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نيابة عن جميع الجهات المعنية، مؤكدا على أن هذا يعد بمثابة دليل واضح على أن الصداقات تتوطد وقت الأزمات، متمنيا للجميع تجاوز هذه الجائحة والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها، وأن نتمكن في القريب العاجل من النظر إلى المستقبل بتفاؤل.