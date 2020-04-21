شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج عن المساعدات المصرية لأمريكا: سيكون لها مردودًا إيجابيًا في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إنه لا بد من الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها في موقف صعب بسبب فيروس كورونا ، وهي في حاجة للمساعدات الطبية .
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، رغم كون المساعدات الموجهة لأمريكا بسيطة ولكنها تأتي تقديرا من الشعب المصري لنظيره الأمريكي.
ولفت فرج إلى أن المساعدات المصرية المرسلة للدول الأجنبية العظمى لها مردود إيجابي في المستقبل حيث إنه من الوارد أن تتوصل إحدى هذه الدول لعلاج أو مصل ضد كورونا في أي وقت
وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تبرعت بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر الذي يقدم يخدم مختلفة جدا لمختلف الفئات لعل من ضمن ما قدمه الصندوق هو تكفل بنفقات العائدين من الخارج في الحجر الصحي.
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