شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الموافقة على فتح اعتماد إضافي 10 مليارات جنيه لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم أمام الجلسة العامة إيجابي.

وتابع عيسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الاستثمارات العامة ارتفعت خلال الموازنة الجديدة المتفاءلة ومجلس النواب انتهى من قانون بشأن تداعيات آثار فيروس كورونا على الضرائب».

وأضاف «مصر في مرحلة نمو والأهم توجيه النفقات إلى القطاعات التي تحتاج إلى دعم»، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة لجذب استثمارات عالمية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب وافقت اليوم على فتح اعتماد إضافي بالموازنة 10 مليارات جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا. وأشار إلى أن انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب مستمرة خلال شهر رمضان الكريم.