شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد «اللواح» بعد تعافيها: ابنتى فى «العزل» ولا أستطيع رؤية ابنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت أمل محمد عرفة، أرملة شهيد الجيش الأبيض الدكتور أحمد اللواح، إلى منزلها ببورسعيد، مساء أمس الأول، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، إذ قضت 20 يوما فى مستشفى العزل بمدينة أبو خليفة، فيما لا تزال ابنتها إسراء بمستشفى العزل، ويعيش طفلها «محمد» مع عمه.

أرملة «اللواح» قالت لـ«المصرى اليوم»: «الراحل كان حريصا للغاية فى التعامل بعد انتشار الوباء، وطيلة الوقت يطلب منا الاهتمام بغسل اليدين والتعقيم، وكان فى معمله يرتدى ملابس الوقاية، والخطأ الوحيد حدث عندما جاء مريض للتحليل، وقام المساعد بأخذ العينة من المريض الذى جلس أمام مكتب كان يجلس عليه الراحل، ووقتها كان قد خلع الكمامة، ولم يتعامل مع المريض الهندى الذى كان مصابًا بالكورونا كما ذكرت الصحف والمواقع، لكن هذا المريض كان يقيم فى شقة بعمارة أمام منزلنا».

وأضافت: «بعد يومين شعر باحمرار فى العين وصداع وارتفاع فى درجة الحرارة ولم يشعر برشح أو كحة، وأخذ بعض الأدوية وعزل نفسه، بعد أيام شعر بالسعال وضيق التنفس وحاول توفير جهاز للتنفس الصناعى ثم انتقل لمستشفى التضامن ببورسعيد، وأجرى التحليل وثبتت إيجابية العينة، وبالتنسيق مع مستشفى الحميات نقل إلى مستشفى أبو خليفة للعزل، لكنه لقى وجه ربه فى اليوم الثانى».

وتابعت: «كان لابد أن أخبر ابنى محمد 12 عاما بوفاة والده، وفى نفس يوم الوفاة تبين أن ابنتى إسراء مصابة بالفيروس وتم نقلها لمستشفى العزل، وبعد يومين تبين أننى أيضا مصابة، ونقلت إلى مستشفى العزل بأبو خليفة إلى جوار ابنتى، وتركت ابنى فى بيت عمه، ويعانى نفسيًّا بسبب وفاة والده وفراق أمه وأخته الوحيدة».

وأوضحت: «المعاملة فى مستشفى أبو خليفة كانت ممتازة، وطوال 20 يوما تم سحب عينات منى ومن ابنتى لتحليلها، ولما ظهر أن عينتين متتاليتين سلبيتان قررت إدارة المستشفى خروجى وعودتى لمنزلى، لأن نتائج تحليل ابنتى إسراء تبين أنها إيجابية حتى العينة الثامنة، وهو ما يقلقنى جدا، وحاولت البقاء بالمستشفى بجوار ابنتى، لكن إدارة المستشفى رفضت تماما خشية انتكاس حالتى، وأتابع طفلى محمد بالهاتف لأنى فى عزل منزلى».

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