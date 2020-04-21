شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شيحة عن إصابات كورونا: الوضع مطمئن.. الدولة اتخذت اجراءات استباقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، وعضو مجلس النواب، إن خطورة الأوبئة تتمثل في توطنها ببعض البلاد أحيانا.

وتابع «شيحة» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بعد عودة النشاط الاقتصادي يجب مراعاة عدم الزحام»، مشيرا إلى أن الأطباء في الولايات المتحدة وضعوا برتوكولات شديدة الدقة لتقييم عملية إعادة فتح البلاد بشكل مؤقت. وحول أعداد إصابات فيروس كورونا بمصر قال: «الحقائق مطمئنة والدولة اتخذت الإجراءات اللازمة في توقيت مناسب».