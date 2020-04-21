شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، جولة اليوم بالجامعة، بزيارة مزرعة الراهب والتي تأتي ضمن متابعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي للوحدات المنتجة على مستوى الجامعات المصرية والتي بدأها اليوم بزيارة مزرعة طوخ طنبشا التابعة لجامعة المنوفية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تفقد الوزير ورئيس الجامعة مزرعة الراهب ومساحة الأراضي المنزرعة محاصيل إنتاجية من قمح وبطاطس وفول أخضر وبنجر وكرنب وخس وبرسيم وبصل، بطاقة إنتاجية عالية توفر جزء كبير من احتياجات أبناء الجامعة والمجتمع المحلى حيث يتم عرضها بمنافذ بيع كلية الزراعة بأسعار مخفضة.

كما تفقدا المعرض الذي يضم منتجات كلية الزراعة من عسل النحل والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان، وتفقد حظيرة الأغنام والماشية وما تضمه من سلالات مختلفة.

وزير التعليم العالى يتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة بجامعة المنوفية

وزير التعليم العالى يتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة بجامعة المنوفية

وزير التعليم العالى يتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة بجامعة المنوفية

وزير التعليم العالى يتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة بجامعة المنوفية

وزير التعليم العالى يتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة بجامعة المنوفية

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة‎

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة‎

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة‎

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة‎

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة‎

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة‎

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب ومعرض منتجات كلية الزراعة‎