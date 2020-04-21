شكرا لقرائتكم خبر عن متعافية من كورونا بالمنوفية: «سأعود لعملي دون تردد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قها للعزل الصحي، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 77 شخصًا بعد خروج حالة، الثلاثاء، لممرضة تماثلت للشفاء من الفيروس بعد سلبية عينة التحاليل الخاصة بها مرتين متتاليتين.

وأعربت إسراء محمود «23 عامًا- من محافظة المنوفية»، عن سعادتها بالخروج من الحجر الصحي بعد شفائها موجه الشكر إلى الطاقم الطبي بالمستشفى الذي لايدخر جهدا في تقديم العناية الفائقة للمرضي ويبذلون كل جهدهم في سبيل راحتهم.

وقالت إنها أصيبت خلال عملها بمستشفى عرابي للحروق والأورام وفور تعافيها ستعود مرة أخرى لعملها دون تردد أو تراجع، متمنية أن يرفع الله الوباء عن مصر وشعبها.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 77 حالة بعد خروج حالة جديدة اليوم من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، توفي منهم 3.

وذكر سعيد أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

وقال إن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضي مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

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وأضاف سعيد أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة موضحًا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.